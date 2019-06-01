Растет число пострадавших от мощных взрывов в Дзержинске

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии

МЧС России обнародовало последнюю информацию о пострадавших от взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске Нижегородской области. Ранения получили 38 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Утром 1 июня в цехе по производству тротила завода "Кристалл" произошли два взрыва. Предприятие находится в отдалении от жилых домов, тем не менее, в зданиях были выбиты стекла и раскачивалась мебель. На самом заводе начался пожар, открытое горение уже ликвидировано.

Городские власти Дзержинска объявили режим ЧС, перекрыты часть автодорог, ведущих к заводу, сообщает "Взгляд.ру". По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности.