Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о хищении бюджетных средств

Следственный комитет провел обыск в доме чиновника

Экс-губернатор Ивановской области, депутат областной Думы Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным он проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей из местного бюджета, сообщает ТАСС.

На видео, которое распространил на своём Youtube-канале Следственный комитет, показан обыск в особняке чиновника и обнаруженные деньги и документы. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о том, что Гришин и Коньков перечисляли бюджетные средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область в 2013-2017 годах. В октябре 2017 года по собственному желанию ушел с руководящего поста, а год спустя был избран депутатом Ивановской областной Думы.