ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о хищении бюджетных средств

16:55
  • суббота
  • 01 июня 2019

Следственный комитет провел обыск в доме чиновника

Экс-губернатор Ивановской области, депутат областной Думы Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным он проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей из местного бюджета, сообщает ТАСС.

На видео, которое распространил на своём Youtube-канале Следственный  комитет, показан обыск в особняке чиновника и обнаруженные деньги и документы. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о том, что Гришин и Коньков перечисляли бюджетные средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область в 2013-2017 годах. В октябре 2017 года по собственному желанию ушел с руководящего поста, а год спустя был избран депутатом Ивановской областной Думы.

 

Главное сегодня
Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Обыск в доме экс-губернатора Ивановской области Павла Конько
Обыск в доме экс-губернатора Ивановской области Павла Конько
Дом экс-губернатора Ивановской области Павла Конько
Дом экс-губернатора Ивановской области Павла Конько
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.