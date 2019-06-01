Чем удивит москвичей книжный фестиваль "Красная площадь"

Классика и фантастика представлены под стенами Кремля

На Красной площади в эти дни - настоящий рай для библиофилов. Здесь открылся ежегодный книжный фестиваль, в котором участвуют издательства из 52-х российских регионов. Участники смотра предлагают читателям не только новинки, но и всегда востребованную классику и даже редкие экземпляры - всего свыше 100 тысяч наименований, сообщает "ТВ Центр".

Под стенами Кремля раскинулись тематические павильоны книжного фестиваля "Красная площадь" – детская и художественная литература, нон- фикшн, фантастика… Авторы беседуют и дискутируют со своими читателями. "Я читаю, чтобы понять нутро автора вот это и есть культура чтения на самом деле. Понимать, что перед тобой собеседник, который что- то хотел сказать", - говорит автор множества детективных романов Александра Маринина.

Финалист премии "Национальный бестселлер" Евгения Некрасова на встрече с читателями рассказала про свой роман в жанре магического реализма "Калечина-Малечина". Это - сказка-предостережение против школьной травли (как сейчас говорят – буллинга) и против родительской черствости.

Ещё одна интересная встреча - Алексей Иванов и Андрей Рубанов дискутировали на тему "Фантастическая реальность или реальность фантастики". Андрей Рубанов, также ставший недавно лауреатом премии "Национальный бестселлер", переписал всем известную русскую сказку "Финист - ясный сокол" на новый лад.

1 июня, в День защиты детей подрастающее поколение на Красной площади ждут не только книги, но и множество мастер-классов, интерактивных программ и спектаклей.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, "ТВ Центр".