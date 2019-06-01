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Чем удивит москвичей книжный фестиваль "Красная площадь"

17:29
  • суббота
  • 01 июня 2019

Классика и фантастика представлены под стенами Кремля

На Красной площади в эти дни - настоящий рай для библиофилов. Здесь открылся ежегодный книжный фестиваль, в котором участвуют издательства из 52-х российских регионов. Участники смотра предлагают читателям  не только новинки, но и всегда востребованную классику и даже редкие экземпляры - всего свыше 100 тысяч наименований, сообщает "ТВ Центр".

Под стенами Кремля раскинулись тематические павильоны книжного фестиваля "Красная площадь"  – детская и художественная литература, нон- фикшн, фантастика… Авторы беседуют  и дискутируют со своими читателями. "Я читаю, чтобы понять нутро автора вот это и есть культура чтения на самом деле. Понимать, что перед тобой собеседник, который что- то хотел сказать", - говорит автор множества детективных романов Александра Маринина.

Финалист премии "Национальный бестселлер" Евгения Некрасова на встрече с читателями рассказала про свой роман в жанре магического реализма  "Калечина-Малечина". Это - сказка-предостережение против школьной травли (как сейчас говорят – буллинга) и против родительской черствости.

Ещё одна интересная встреча - Алексей Иванов и Андрей Рубанов дискутировали на тему "Фантастическая реальность или реальность фантастики". Андрей Рубанов, также ставший недавно лауреатом премии "Национальный бестселлер",  переписал всем известную русскую сказку "Финист - ясный сокол" на новый лад.

1 июня, в День защиты детей подрастающее поколение на Красной площади ждут не только книги, но и множество мастер-классов, интерактивных программ и спектаклей.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
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