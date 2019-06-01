ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известный футболист заживо сгорел в ДТП

17:34
  • суббота
  • 01 июня 2019

Спортсмену было 35 лет

В Испании погиб известный футболист Хосе Антонио Рейес. Спортсмену было 35 лет, сообщает телеканал Deportes Cex.

Бывший полузащитник сборной Испании стал жертвой ДТП. Трагедия произошла утром 1 июня на трассе  Севилья - Утреру. Автомобиль, в котором ехал футболист слетел в кювет, перевернулся и загорелся. Рейес не смог выбраться из охваченной огнем машины.

Вместе с Хосе ехали его двоюродный брат и еще один человек, личность которого пока не раскрывается. Кузен футболиста тоже погиб. Выжил только второй пассажир, он госпитализирован с ожогами.

Хосе Антонио Рейес выступал за "Севилью", лондонский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико". Последним его клубом была "Экстремадура", находящаяся в третьем по силе дивизионе Испании. Полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы. За сборную он забил четыре гола. 

Главное сегодня
Хосе Антонио Рейес
Хосе Антонио Рейес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.