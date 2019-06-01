Известный футболист заживо сгорел в ДТП

Спортсмену было 35 лет

В Испании погиб известный футболист Хосе Антонио Рейес. Спортсмену было 35 лет, сообщает телеканал Deportes Cex.

Бывший полузащитник сборной Испании стал жертвой ДТП. Трагедия произошла утром 1 июня на трассе Севилья - Утреру. Автомобиль, в котором ехал футболист слетел в кювет, перевернулся и загорелся. Рейес не смог выбраться из охваченной огнем машины.

Вместе с Хосе ехали его двоюродный брат и еще один человек, личность которого пока не раскрывается. Кузен футболиста тоже погиб. Выжил только второй пассажир, он госпитализирован с ожогами.

Хосе Антонио Рейес выступал за "Севилью", лондонский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико". Последним его клубом была "Экстремадура", находящаяся в третьем по силе дивизионе Испании. Полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы. За сборную он забил четыре гола.