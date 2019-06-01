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Испытания новейшего бомбардировщика Ту-22М3М попали на видео

18:27
  • суббота
  • 01 июня 2019

Самолет меняет форму крыла в воздухе

Военные провели испытания новейшего бомбардировщика Ту-22М3М, основной задачей которого является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. На видео, размещенном на сайте телеканала "Звезда" можно наблюдать, как самолет взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук он прижимает крылья и они переходят в стреловидную форму.

Стреловидное крыло - один из сложнейших элементов конструкции в авиастроении, позволяющий иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Испытания бомбардировщика проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.

Известно, что на самолете установлен комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, которое повысит точность навигации и уровень автоматизации управления.

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