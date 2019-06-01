Трамп публично оскорбил Меган Маркл

Президент отомстил супруге принца Гарри

Президент США Дональд Трамп вступил в заочную пикировку с супругой британского принца Гарри. Меган Маркл досталось от главы Белого дома за высказывания, прозвучавшие три года назад во время предвыборной кампании в США.

Трамп назвал герцогиню Сассекскую злобной и выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретённым после свадьбы, пишет британская газета The Sun.

Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, критически отзывалась о Трампе, называя его женоненавистником. Тем временем в соцсетях сейчас гадают – встретятся ли Трамп и Маркл во время визита американского президента в Великобританию 3-5 июня.