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Дочь Алсу отдала полученный за победу на "Голосе" миллион больным раком детям

18:19
  • суббота
  • 01 июня 2019

Девочка вместе с мамой выступит на благотворительном концерте

Дочь Алсу Микелла Абрамова передала выигранный на "Голосе" миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой, который помогает онкобольным детям. Девочка с сестрой и знаменитой мамой посетила хоспис фонда в День защиты детей.
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

Как рассказал ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов, Микелла отдала деньги через три дня после повторного финала шоу. "Она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", - поделился Вавилов.

Алсу поступок дочери не прокомментировала. Зато она пообщалась с детьми, которое проходят лечение. "Ребятам в хосписе, а также их родителям, помощь и поддержка нужны каждую минуту, каждую секунду. И я очень рада, что могу оказать эту помощь и мне очень приятно, что сегодня я вижу улыбки на их лицах", – сказала Алсу во время встречи с сотрудниками и пациентами заведения.

Как пишет Inkazan, вечером в столице Татарстана пройдет благотворительный концерт, на котором выступит  Алсу, ее дочери Микелла и Сафина, а также друзья певицы.

Напомним, последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. Детям за победу вручили по миллиону рублей.

 
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