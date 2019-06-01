Певица откровенно рассказала о своем здоровье

Певица Надежда Кадышева перенесла тяжелую операцию, но уже восстановилась и чувствует себя превосходно. О недавнем испытании солистка ансамбля "Золотое кольцо" в день своего юбилея рассказала изданию Star Hit. 1 июня Кадышевой исполнилось 60 лет.

Проблемы со здоровьем преследуют исполнительницу народных песен все последние годы, поэтому она вынуждена регулярно проходить обследования у своих друзей, как она выразилась - "врачей от бога". Певица и добавила, что она по жизни – оптимист. "Наслаждаюсь каждым мгновением. Никакая грусть не подчинит меня себе", - сказала Кадышева.

Напомним, что звезда эстрады не раз была на грани жизни и смерти. Не так давно врачи спасли ее от инфаркта, а до этого медики ошибочно диагностировали певице рак.