Сделано заявление о скрытой опасности соцсетей

Предупреждение касается родителей

Роскомнадзор обратился к родителям и призвал их не размещать в социальных сетях фотографии своих детей. Снимки могут использовать злоумышленники в преступных целях. В сообщении ведомства, размещенном во "ВКонтакте", отмечается, что в последнее время фиксируется много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фотографии детей.

"Снимками также могут воспользоваться в школе. Одноклассники могут найти фотографии и использовать их для его травли", - предупреждает Роскомнадзор. Кроме того, напоминают сотрудники ведомства, ребенок вырастет и найдет на просторах интернета свои детские фото.

«Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», - предупредили родителей в Роскомнадзоре и отметили: дети имеют те же права на конфиденциальность, что и взрослые.