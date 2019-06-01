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Сделано заявление о скрытой опасности соцсетей

19:18
  • суббота
  • 01 июня 2019

Предупреждение касается родителей

Роскомнадзор обратился к родителям и призвал их не размещать в социальных сетях  фотографии своих детей. Снимки могут использовать злоумышленники в преступных целях. В сообщении ведомства, размещенном во "ВКонтакте", отмечается, что в последнее время фиксируется много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фотографии детей.

"Снимками также могут воспользоваться в школе. Одноклассники могут найти фотографии и использовать их для его травли", -  предупреждает Роскомнадзор. Кроме того, напоминают сотрудники ведомства, ребенок вырастет и найдет на просторах интернета свои детские фото.

«Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», - предупредили родителей в Роскомнадзоре и отметили: дети имеют те же права на конфиденциальность, что и взрослые.

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