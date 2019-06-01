Зеленский показал семейную идиллию

Президент Украины Владимир Зеленский показал у себя в Instagram редкое фото с женой и двумя детьми. Снимок опубликован в День защиты детей 1 июня. "Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", – подписал фото глава Украины.

На снимке запечатлен теплый семейный момент: вся семья президента веселится и дурачится по случаю какого-то праздника или торжества. Зеленский-старший с сыном нарисовали на лице маски супергероев. Пользователи отмечают, что мальчика никто раньше не видел на фото. "Первый президент, который открыт и прост", - пишут комментаторы.

У Владимира Зеленского двое детей – Кирилл и Александра. Супруга президента Елена - архитектор по образованию, с будущим мужем познакомилась в школе. Известно, что она активно участвует в бизнесе Зеленского и пишет тексты для его юмористических телепрограмм.