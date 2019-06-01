ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Децла перестала прятать лицо и похвасталась шикарной фигурой

20:32
  • суббота
  • 01 июня 2019

Юлия опубликовала новое фото

Вдова Децла Юлия Киселева долгое время скрывала свое лицо. Девушка утверждала, что не желает, чтобы ее фотографии использовали посторонние люди и СМИ. 
Как живет 13-летний сын после смерти Децла

Однако после волны негатива и заявлений психоаналитиков о том, что Юлия просто привлекает таким образом к себе внимание, вдова Децл сдалась. 1 июня Киселева выложила в Instagram фото, на котором не скрывает лицо под маской и не закрывает его руками. Полностью показаться публике Юлия все же не отважилась - на снимке она позирует в профиль.

Зато вдова похвасталась шикарной фигурой. Для фотосессии Юлия надела коротенькую юбку, оголяющую ее стройные ноги.

Но народ снова не доволен видом вдовы. Люди убеждены, что супруга внезапно скончавшегося Кирилла Толмацкого радуется жизни и публикует позитивные снимки, хотя должна скорбеть. "Любящий человек так себя не ведет", "Еще и года не прошло, а уже такие фото", "У нее муж умер, а она...", "Вся страна его оплакивает, а родной жене уже все равно", "Я бы просто погибла, а эта…", - написали хейтеры в комментариях под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Рэперу было 35 лет. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Новости по теме
Кирилл Толмацкий (Децл) с женой
Кирилл Толмацкий (Децл) с женой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.