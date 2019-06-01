Вдова Децла перестала прятать лицо и похвасталась шикарной фигурой

Юлия опубликовала новое фото

Вдова Децла Юлия Киселева долгое время скрывала свое лицо. Девушка утверждала, что не желает, чтобы ее фотографии использовали посторонние люди и СМИ.

Однако после волны негатива и заявлений психоаналитиков о том, что Юлия просто привлекает таким образом к себе внимание, вдова Децл сдалась. 1 июня Киселева выложила в Instagram фото, на котором не скрывает лицо под маской и не закрывает его руками. Полностью показаться публике Юлия все же не отважилась - на снимке она позирует в профиль.

Зато вдова похвасталась шикарной фигурой. Для фотосессии Юлия надела коротенькую юбку, оголяющую ее стройные ноги.

Но народ снова не доволен видом вдовы. Люди убеждены, что супруга внезапно скончавшегося Кирилла Толмацкого радуется жизни и публикует позитивные снимки, хотя должна скорбеть. "Любящий человек так себя не ведет", "Еще и года не прошло, а уже такие фото", "У нее муж умер, а она...", "Вся страна его оплакивает, а родной жене уже все равно", "Я бы просто погибла, а эта…", - написали хейтеры в комментариях под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Рэперу было 35 лет. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.