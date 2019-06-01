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Красавица-дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор

21:02
  • суббота
  • 01 июня 2019

Телеведущая впервые показала лицо девочки

Лера Кудрявцева больше не прячет личико дочки за смайликами. В День защиты детей телеведущая впервые опубликовала фотографию Машеньки во всей красе.
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Малышке в конце лета исполнится годик, но мать всеми силами ограждала ее от надоедливой публики. Показать девочку Кудрявцеву вынудил муж. Недавно Игорь Макаров выставил в Сети кадр с подросшей Машей, лицо на снимке было едва заметно, но видимо, реакция поклонников подтолкнула Леру к действиям.

Как и следовало ожидать, снимок произвел фурор. Фото прокомментировали даже Сергей Лазарев и Алена Водонаева. Народ же и вовсе пришел в восторг от увиденного. Дочку Кудрявцевой назвали красавицей. На кого больше похожа Маша, фанаты пока не определились, но большинство считает, что на папу.

Напомним, Лера Кудрявцева родила дочку 13 августа 2018 года. Малышку назвали Машей. Отцом девочки стал хоккеист Игорь Макаров.

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