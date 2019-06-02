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Как российские военные помогают жителям Дамаска

11:18
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Доставлена очередная партия гуманитарной помощи

Российские военные доставили крупную партию гуманитарной помощи  жителям пригорода Дамаска, который сильно пострадал из-за непрекращающихся боевых действий. Более двух тонн груза - продуктовые наборы и лекарства - первыми получили семьи, оставшиеся без кормильцев. Кроме того, российские врачи провели медосмотр и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, сообщает "ТВ Центр".

В ночь с 1 на 2 июня в Дамаске было неспокойно: израильская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Сирии. Есть погибшие и пострадавшие среди военных Арабской республики.

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Жители Сирии в очереди за гуманитарной помощью
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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Военный врач осматривает жителей Сирии
Жители Сирии в очереди за гуманитарной помощью
Жители Сирии в очереди за гуманитарной помощью
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