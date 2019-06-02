Как российские военные помогают жителям Дамаска

Доставлена очередная партия гуманитарной помощи

Российские военные доставили крупную партию гуманитарной помощи жителям пригорода Дамаска, который сильно пострадал из-за непрекращающихся боевых действий. Более двух тонн груза - продуктовые наборы и лекарства - первыми получили семьи, оставшиеся без кормильцев. Кроме того, российские врачи провели медосмотр и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, сообщает "ТВ Центр".

В ночь с 1 на 2 июня в Дамаске было неспокойно: израильская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Сирии. Есть погибшие и пострадавшие среди военных Арабской республики.