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Стало известно, почему Россию хотят отстранить от Олимпиады-2020

11:24
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Наших спортсменов снова обвиняют в употреблении допинга

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Токио, утверждает британская газета The Times. Угроза дисквалификации связана с делом атлета Данилы Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

По информации журналистов, МОК может вновь пойти на крайние меры из-за того, что высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы были в курсе попыток скрыть нарушения. В августе 2018 года спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях. Между тем, накануне генеральный директор WADA высоко оценил работу нашего Олимпийского комитета и антидопингового агентства, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, что президент России Владимир Путин 3 мая поручил Олимпийскому комитету обеспечить участие российской олимпийской команды в летних Играх 2020 года, а также усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

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