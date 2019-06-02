Стало известно, почему Россию хотят отстранить от Олимпиады-2020

Наших спортсменов снова обвиняют в употреблении допинга

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Токио, утверждает британская газета The Times. Угроза дисквалификации связана с делом атлета Данилы Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

По информации журналистов, МОК может вновь пойти на крайние меры из-за того, что высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы были в курсе попыток скрыть нарушения. В августе 2018 года спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях. Между тем, накануне генеральный директор WADA высоко оценил работу нашего Олимпийского комитета и антидопингового агентства, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, что президент России Владимир Путин 3 мая поручил Олимпийскому комитету обеспечить участие российской олимпийской команды в летних Играх 2020 года, а также усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.