В Подмосковье задержали мать, бросившую детей в хостеле

Женщина отрицает свою вину

В Подмосковье полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая намеренно оставила двух младенцев в хостеле в городе Котельники. В ближайшее время её доставят в следственные органы для дальнейших разбирательств.

Шокирующая история произошла 28 мая. При заселении в гостиницу, молодая женщина сказала, что забыла документы в машине и ушла, оставив номер телефона. Поначалу она отвечала на звонки, но через некоторое время отключила связь. Тогда сотрудники хостела вызвали полицию, которая доставила малышей в больницу; сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Сама женщина отрицает злой умысел и уверяет, что не бросала детей. По ее словам, она договорилась с сотрудницей гостиницы, что та присмотрит за детьми в качестве няни.