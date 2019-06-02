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В Подмосковье задержали мать, бросившую детей в хостеле

10:53
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Женщина отрицает свою вину

В Подмосковье полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая намеренно оставила двух младенцев в хостеле в городе Котельники. В ближайшее время её доставят в следственные органы для дальнейших разбирательств.

Шокирующая история произошла 28 мая. При заселении в гостиницу, молодая женщина сказала, что забыла документы в машине и ушла, оставив номер телефона. Поначалу она отвечала на звонки, но через некоторое время отключила связь. Тогда сотрудники хостела вызвали полицию, которая доставила малышей в больницу; сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Сама женщина отрицает злой умысел и уверяет, что не бросала детей. По ее словам, она договорилась с сотрудницей гостиницы, что та присмотрит за детьми в качестве няни.

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Мать оставившая детей в хостоле в Котельниках
Мать оставившая детей в хостоле в Котельниках
Дети оставленные матерью в хостоле в Котельниках
Дети оставленные матерью в хостоле в Котельниках
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
Дети оставленные матерью в хостоле в Котельниках
Дети оставленные матерью в хостоле в Котельниках
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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