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Шокирующие подробности взрывов в Дзержинске

10:38
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Власти оценили масштабы происшествия

Власти Дзержинска, где 1 июня на оборонном заводе "Кристалл" произошла серия взрывов, оценили последствия ЧП. Ударной волной выбиты стекла в десятках жилых домов, пострадали около ста школ и детских садов. За ночь увеличилось число пострадавших: всего за медицинской помощью обратились 89 человек, 16 из них находятся в больницах, сообщает "ТВ Центр".

Очевидцы рассказывают, что взрывы были очень мощными: с потолков сыпалась штукатурка, вылетали деревянные и пластиковые оконные рамы, качалась мебель, трескались стены. Люди в панике выбегали на улицу. Колебания почвы ощущались даже в нескольких километрах от Дзержинска. Мэр города Иван Носков сообщил журналистам, что все пострадавшие получили ранения в основном от разбившихся стекол.

Им окажут материальную помощь. Власти Нижегородской области заявили, что жителям, которые были госпитализированы, выплатят по 150 тысяч рублей. Помимо этого, страховая компенсация будет выплачена и собственниками предприятия. Площадь возгорания и разрушений на заводе "Кристалл" составила порядка 800 квадратных метров, разрушены пять зданий. На ликвидацию всех видимых разрушений потребуется около двух суток. Ущерб, нанесенный городу, исчисляется миллионами.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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Выбитые взрывной волной стекла в доме
Выбитые взрывной волной стекла в доме
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске, где прогремели несколько взрывов
Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске, где прогремели несколько взрывов
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Взрыв на заводе НИИ "Кристал" в Дзержинске
Проходная завода "Кристалл" в Дзержинске, на территории которого прогремели несколько взрывов
Проходная завода "Кристалл" в Дзержинске, на территории которого прогремели несколько взрывов
Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске, где прогремели несколько взрывов
Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске, где прогремели несколько взрывов
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