Шокирующие подробности взрывов в Дзержинске

Власти оценили масштабы происшествия

Власти Дзержинска, где 1 июня на оборонном заводе "Кристалл" произошла серия взрывов, оценили последствия ЧП. Ударной волной выбиты стекла в десятках жилых домов, пострадали около ста школ и детских садов. За ночь увеличилось число пострадавших: всего за медицинской помощью обратились 89 человек, 16 из них находятся в больницах, сообщает "ТВ Центр".

Очевидцы рассказывают, что взрывы были очень мощными: с потолков сыпалась штукатурка, вылетали деревянные и пластиковые оконные рамы, качалась мебель, трескались стены. Люди в панике выбегали на улицу. Колебания почвы ощущались даже в нескольких километрах от Дзержинска. Мэр города Иван Носков сообщил журналистам, что все пострадавшие получили ранения в основном от разбившихся стекол.

Им окажут материальную помощь. Власти Нижегородской области заявили, что жителям, которые были госпитализированы, выплатят по 150 тысяч рублей. Помимо этого, страховая компенсация будет выплачена и собственниками предприятия. Площадь возгорания и разрушений на заводе "Кристалл" составила порядка 800 квадратных метров, разрушены пять зданий. На ликвидацию всех видимых разрушений потребуется около двух суток. Ущерб, нанесенный городу, исчисляется миллионами.

Елена Макарова. "ТВ Центр".