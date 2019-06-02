США подталкивают Зеленского к войне с Россией

Вашингтон готовится передать Киеву летальное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в США, в Вашингтон его пригласил Дональд Трамп. Визит может состояться этой осенью. А на рассмотрение в Конгресс тем временем уже внесен законопроект о поставке на Украину американского летального оружия.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США, сообщает "ТВ Центр".

В самой Украине, в ее столице - новый митинг. В центре города собрались несколько сотен националистов с требованием свободы для украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. А далёкие от политики украинцы между тем задаются вопросом - Владимир Зеленский действительно хочет закончить войну в Донбассе или его слова были всего лишь предвыборными лозунгами.

Менять свою страну вновь избранному президенту придется в строго заданных за океаном геополитических рамках. Подобное может ещё больше отдалить Донбасс от Киева. Люди там уже оформляют российские паспорта. Мера вынужденная, ведь Украина сама фактически отказалась от части своего народа. "Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось 16-ть в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, заполнить банки, а не закрывать их. Сказать - мы от вас не отказываемся. В Украине этого сделано не было". – говорит депутат Рады Надежда Савченко.

Социальную дискриминацию жителей Донбасса она назвала проигранным боем Украины. Но все последние годы в Киеве мечтали о военных парадах в Донецке, Севастополе и Москве. Вот и сейчас всерьез на телевидении обсуждают, что делать с Россией после своей победы. Директор института национальной памяти Владимир Вятрович мечтает создать оккупационную администрацию, для некоего очищения общественного сознания в России.

Идеология подобных деятелей по сути и стала причиной войны, когда Донбасс украинизировали при помощи армии. Однако спустя пять лет уже и эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу, что Вооруженные силы во внутреннем конфликте используются незаконно.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".