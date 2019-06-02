В Иванове заработал центр электроэнергетики "Интер РАО"

Под его контролем - 35 компаний

В Иванове открылся центр обслуживания предприятий группы «Интер РАО». Под контролем нового подразделения Энергетического холдинга будет 35 дочерних компаний. Площадку для него выбирали с учетом всех требований, сообщает "ТВ Центр".

Ведь это - новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет. Для области решающими стали несколько факторов: скоростное железнодорожное сообщение с Москвой и наличие квалифицированных кадров.

Как сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, создание каждого рабочего места для руководства региона - важная задача. "Мы этим занимаемся в промышленности, в сельском хозяйстве. Мы начали строить офисную экономику у нас в регионе, с тем, чтобы были разные возможности трудоустройства для молодых людей", - отметил глава области.