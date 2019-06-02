Забравшего дочь Началовой Алдонина сравнили с Шепелевым

Евгений делает все для маленькой Веры

Друг Юлии Началовой Егор Иващенко рассказал, почему дочь звезды Вера оказалась в доме Евгения Алдонина. По словам артиста, несмотря на развод певица и футболист были очень близки.

"Евгений прекрасно относился к Юле и к их общей дочери. О том свидетельствует и его щедрый подарок - роскошная квартира в центре Москвы", - заявил Егор.

Иващенко отметил, что после разрыва отношений Алдонин не стал делить квартиру, а все оставил бывшей жене и дочери. "Алдонин - абсолютный джентльмен", - убежден Иващенко.

Также артист сообщил, что футболист не забирал дочь от родителей Началовой. Это решение приняли на семейном совете. "Бабушки и дедушки - это хорошо, они могут забирать Веру на выходные. Сейчас важно, чтобы рядом с девочкой был отец", - поделился своим мнением с kp.ru Егор.

Иващенко считает, что отец будет строже и правильнее воспитывать Веру. "Евгений не тот, человек, чтобы выкрадывать ребёнка и устраивать разборки, как это происходит в семье Жанны Фриске. Здесь абсолютно другая история. Мировая, добрая, светлая", - заключил он.