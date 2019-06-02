Израиль атаковал Сирию с воздуха

Есть жертвы среди военных

В южных окраинах Дамаска этой ночью были слышны взрывы. Со стороны Голанских высот по городу было выпущено несколько снарядов. Сирийские ПВО отразили основную волну атаки, однако, по сообщениям информагентств, есть погибшие и раненые среди личного состава армии Арабской республики.

Ситуацию уже прокомментировали в Израиле: выяснилось, что премьер Беньямин Нетаньяху лично отдал приказ нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на обстрел Голанских высот – спорной территории на границе двух стран. Глава правительства назвал это решение последовательной политикой в целях обеспечения безопасности своей страны, сообщает "ТВ Центр".

Голанские высоты стали спорными землями после Шестидневной войны 1967 года, во время которой они были аннексированы Израилем. До этого территория принадлежал Сирии. Захват территории признал незаконным Совет безопасности ООН в 1981 году.