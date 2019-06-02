ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль атаковал Сирию с воздуха

10:57
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Есть жертвы среди военных

В южных окраинах Дамаска этой ночью были слышны взрывы. Со стороны Голанских высот по городу было выпущено несколько снарядов. Сирийские ПВО отразили основную волну атаки, однако, по сообщениям информагентств, есть погибшие и раненые среди личного состава армии Арабской республики.

Ситуацию уже прокомментировали в Израиле: выяснилось, что премьер Беньямин Нетаньяху лично отдал приказ нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на обстрел Голанских высот – спорной территории на границе двух стран. Глава правительства назвал это решение последовательной политикой в целях обеспечения безопасности своей страны, сообщает "ТВ Центр".

Голанские высоты стали спорными землями после Шестидневной войны 1967 года, во время которой они были аннексированы Израилем. До этого территория принадлежал Сирии. Захват территории признал незаконным Совет безопасности ООН в 1981 году.

Главное сегодня
Истребители ВВС Израиля
Истребители ВВС Израиля
Военнослужащие армии Сирии
Военнослужащие армии Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.