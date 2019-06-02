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Фото стриженной под мальчика Анджелины Джоли слили в Сеть

11:22
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Красавица-актриса сильно изменилась

В Сети выложили детские фотографии Анджелины Джоли. Главной красотке Голливуда на снимках нет и года.

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На фото девочка позирует с мамой Маршелин Бертран. Часть кадров сделана на побережье, часть - в квартире. Маленькая Энджи была восхитительным пухленьким ребенком - с белыми волосами, подстриженными "под мальчика". Глаза ее в том возрасте были просто огромными и казались небесно-голубыми.

Поклонники Джоли, увидев фотографии, пришли в восторг. "Какая милая девочка", "Не верю, что из этого ангела выросла знойная красотка Энджи", "Глаза голубые? Как такое возможно?" "Самая красивая девочка в мире", - написали фанаты в комментариях под фото.

При этом некоторых заинтересовала мать звезды. Народ даже сравнил внешность взрослой Джоли с Маршелин, и результат оказался не в пользу Анджелины. Фанаты решили, что Маршелин Бертран гораздо привлекательнее дочери-актрисы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Iconic (@cineiconic)

Напомним, Анджелине Джоли 42 года. Она сама воспитывает шестерых детей, трое из которых приемные. Недавно звезда призналась, что медики диагностировали у нее паралич Белла, в результате которого немеют мышцы лица.

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