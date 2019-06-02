Медведев напомнил Зеленскому о его предвыборных обещаниях

Из Киева звучат противоречивые заявления, сказал премьер

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал противоречивыми заявления, звучащие из Киева. В интервью журналистам глава правительства также прокомментировал перспективы развития отношений между Москвой и Киевом с приходом новой власти на Украине.

Как заявил Медведев, он не питает иллюзий по поводу их риторики, сообщает "ТВ Центр". Кроме того, инициатором разрыва двусторонних контактов выступило не российское, а украинское руководство. И если Киев намерен реанимировать отношения, то действия должны исходить оттуда.

В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать - они их сделают.

Российский премьер напомнил, что перед выборами Владимир Зеленский говорил о желании возобновить определённые процессы на базе минских соглашений. Но, в то же время это сопровождается весьма устаревшей и набившей оскомину риторикой, сказал Дмитрий Медведев.