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Медведев напомнил Зеленскому о его предвыборных обещаниях

12:27
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Из Киева звучат противоречивые заявления, сказал премьер

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал противоречивыми заявления, звучащие из Киева. В интервью журналистам глава правительства также прокомментировал перспективы развития отношений между Москвой и Киевом с приходом новой власти на Украине.

Как заявил Медведев, он не питает иллюзий по поводу их риторики, сообщает "ТВ Центр". Кроме того, инициатором разрыва двусторонних контактов выступило не российское, а украинское руководство. И если Киев намерен реанимировать отношения, то действия должны исходить оттуда.

В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать - они их сделают.

Российский премьер напомнил, что перед выборами Владимир Зеленский говорил о желании возобновить определённые процессы на базе минских соглашений. Но, в то же время это сопровождается весьма устаревшей и набившей оскомину риторикой, сказал Дмитрий Медведев.

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