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"Это шантаж!" Обвиненный в изнасиловании Неймар сделал заявление

13:41
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Футболист обратился к своим поклонникам

Звезда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар опроверг обвинения в изнасиловании. Футболист обратился к своим подписчикам в Instagram.

"Я обвинён в изнасиловании. Это тяжёлые и очень серьёзные обвинения. Я шокирован. Печально слышать такие вещи, потому что все, кто знают какой я человек, уверены, что я никогда не совершил бы подобное преступление", - сказал Неймар и назвал всё произошедшее ловушкой и уроком для себя.

"Когда в мире есть люди, которые пытаются воспользоваться кем-то, вымогая что-то - это доставляет боль", - резюмировал спортсмен.

Отец бразильского нападающего тоже обратился к общественности: в интервью журналистам он заявил о том, что обвинение в изнасиловании -  это попытка шантажа со стороны злоумышленников, пишет "Матч". "Неймар не совершал такого преступления. Его просто шантажируют. У нас есть все подтверждающие бумаги", - сказал Неймар да Силва Сантус.

Ранее в полицию бразильского города Сан-Паулу обратилась женщина, которая утверждала, что она была изнасилована Неймаром 15 мая в Париже. К французским стражам порядка она не пошла, потому что была так напугана, что побоялась предавать огласке это событие в другой стране.

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