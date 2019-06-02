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"Украина проиграла": Савченко бросила камень в огород Зеленского

13:24
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Депутат признала поражение в битве за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко признала поражение Украины в битве за Донбасс. Бывшая наводчица назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним проигранным боем Киева.

Заявление Савченко прозвучала в эфире телеканала News One через десять дней после вступления в должность президента страны Владимира Зеленского. По сути это – обвинение новых властей Украины в бездействии и нежелании налаживать диалог с территориями на юго-востоке страны.

Депутат Рады заметила, что вместо конвульсий по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе Киев мог бы сам сделать шаг навстречу своим гражданам, вернув им социальные права.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ о праве граждан Донбасса получать в упрощенном порядке российское гражданство. По словам президента, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер.

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Надежда Савченко
Надежда Савченко
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