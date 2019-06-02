На Москве-реке построят плавучий бассейн с подогревом

В столице идет масштабная реконструкция набережных

В Москве появятся новые современные общественные пространства: берега Москвы-реки ждут большие перемены. В ближайшие четыре года планируется реконструировать, привести в порядок или просто построить 150 километров набережных. Часть участков пока только в проекте, но где-то уже кипит работа.

На Озерковской и Овчинниковской набережных сейчас грохот, пыль, раскуроченный асфальт и пирамиды плиток. В рамках городской программы по благоустройству идёт плановая работа по реконструкции центральных набережных. "Производятся работы по прокладке подземных коммуникаций, установлен колодец кабельной канализации. К нему подведены трубы закрытым методом бурения. Все висячие провода будут опущены под землю", - рассказал корреспонденту телекомпании "ТВ Центр" представитель подрядной организации Сергей Месяцев.

На заре XIX столетия в Москве было не более 40 километров береговой линии. Но город быстро рос и сегодня длина всех набережных Москвы-реки уже порядка 200 километров. В прошлом веке часть берегов оказалась занята промзонами. Сегодня они пришли в запустение, в некоторых районах, например в Капотне, попросту нет выхода к воде - берег болотистый. Столичные власти, взявшись за благоустройство городских территорий, не обошли вниманием прибрежные участки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают в общей сложности 40 зон, примыкающих к Москва-реке, где планируются работы по благоустройству. "Мы смотрим, чтобы не просто благоустроить набережные, а чтобы была благоустроена в пешей доступности или транспортной доступности территория вокруг", - отметил глава Стройкомплекса.

Настоящим шедевром станет набережная Марка Шагала, которую возводят на территории бывшего завода ЗИЛ. "Зимой она будет трансформироваться в лыжную трассу, то есть жители получат еще и лыжную трассу в пяти километрах от Кремля протяженностью более двух километров", - рассказал директор по информационной политике и корпоративным связям компании-застройщика Александр Зильберт.

Здесь появится плавучий бассейн с подогревом прямо в русле Москвы-реки. Сейчас на набережной укрепляют береговую линию и готовят площадку для причала, где смогут швартоваться прогулочные теплоходы. На месте строительных бытовок высадят деревья, а горы глины превратятся в зеленые искусственные холмы, чтобы защитить набережную от ветра.

В Нагатинском затоне, на территории московского судостроительного завода реконструкция уже частично завершена. На месте старых цехов - теперь современный жилой комплекс и набережная. От домов до воды не более 20-ти метров. Здесь много зелени, приватные уголки и смотровые мостики.

Особое внимание к Москве-реке – это не только благоустройство набережных, но еще и решение транспортных задач. Через главную водную артерию построят 13 мостов: три пешеходных, один железнодорожный и девять автомобильных. Средства на возрождение речные берегов выделяются из городского бюджета, участвуют в реконструкции набережных девелоперы и инвесторы.

Марина Глебова, "ТВ Центр".