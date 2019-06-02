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На Москве-реке построят плавучий бассейн с подогревом

14:23
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

В столице идет масштабная реконструкция набережных

В Москве появятся новые современные общественные  пространства: берега Москвы-реки ждут большие перемены. В ближайшие четыре года планируется реконструировать, привести в порядок или просто построить 150 километров набережных. Часть участков пока только в проекте, но где-то уже кипит работа.

На Озерковской и Овчинниковской набережных сейчас грохот, пыль, раскуроченный асфальт и пирамиды плиток. В рамках городской программы по благоустройству идёт плановая работа по реконструкции центральных набережных. "Производятся работы по прокладке подземных коммуникаций, установлен колодец кабельной канализации. К нему подведены трубы закрытым методом бурения. Все висячие провода будут опущены под землю", - рассказал корреспонденту телекомпании "ТВ Центр" представитель подрядной организации Сергей Месяцев.

На заре XIX столетия в Москве было не более 40 километров береговой линии. Но город быстро рос и сегодня длина всех набережных Москвы-реки уже порядка 200 километров. В прошлом веке часть берегов оказалась занята промзонами. Сегодня они пришли в запустение, в некоторых районах, например в Капотне, попросту нет выхода к воде - берег болотистый. Столичные власти, взявшись за благоустройство городских территорий, не обошли вниманием прибрежные участки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают в общей сложности 40 зон, примыкающих к Москва-реке, где планируются работы по благоустройству. "Мы смотрим, чтобы не просто благоустроить набережные, а чтобы была благоустроена в пешей доступности или транспортной доступности территория вокруг", - отметил глава Стройкомплекса.

Настоящим шедевром станет набережная Марка Шагала, которую возводят на территории бывшего завода ЗИЛ. "Зимой она будет трансформироваться в лыжную трассу, то есть жители получат еще и лыжную трассу в пяти километрах от Кремля протяженностью более двух километров", - рассказал  директор по информационной политике и корпоративным связям компании-застройщика Александр Зильберт.

Здесь появится плавучий бассейн с подогревом прямо в русле Москвы-реки. Сейчас на набережной укрепляют береговую линию и готовят площадку для причала, где смогут швартоваться прогулочные теплоходы. На месте строительных бытовок высадят деревья, а горы глины превратятся в зеленые искусственные холмы, чтобы защитить  набережную от ветра.

В Нагатинском затоне, на территории московского судостроительного завода  реконструкция уже частично завершена. На месте старых цехов - теперь современный жилой комплекс и набережная. От домов до воды не более 20-ти метров. Здесь много зелени, приватные уголки и смотровые мостики.

Особое внимание к Москве-реке – это не только благоустройство набережных, но еще и решение транспортных задач. Через главную водную артерию построят 13 мостов: три пешеходных, один железнодорожный и девять автомобильных. Средства на возрождение речные берегов выделяются из городского бюджета, участвуют в реконструкции набережных девелоперы и инвесторы.

Марина Глебова, "ТВ Центр".

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Проект благоустройства набережной
Благоустройство набережной
Благоустройство набережной
Благоустройство набережных
Благоустройство набережных
Благоустройство набережной бывшей промзоны "ЗИЛ"
Благоустройство набережной бывшей промзоны "ЗИЛ"
Проект благоустройства набережной бывшей промзоны "ЗИЛ"
Проект благоустройства набережной бывшей промзоны "ЗИЛ"
Благоустройство набережных
Благоустройство набережных
Благоустройство набережной
Благоустройство набережной
Благоустройство набережной
Благоустройство набережной
Проект благоустройства набережной
Проект благоустройства набережной
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