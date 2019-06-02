Богомолов на новом посту рассказал о любви актеров к себе

Режиссер назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов намерен возвратить успех и возродить интерес зрителей к Театру на Малой Бронной. Режиссер назначен художественным руководителем театра, в этом качестве он дал интервью телеканалу "ТВ Центр", в котором рассказал о своих первых шагах на новой должности.

Богомолов - экспериментатор и театральный хулиган, он работал в разных жанрах и на разных площадках, и почти каждый его спектакль становился событием. Провокационный "Идеальный муж" в МХТ, неординарный "Князь" в Ленкоме, или неожиданный "АйФак" по Пелевину в комплексе Москва-Сити.

Режиссер напомнил, что в последние годы он работал помощником Олега Табакова и приобрел бесценный опыт. "Профессия художественного руководителя связана со строительством дома, с ответственностью не только перед теми, кто тебе подчиняется, ответственностью перед городом", - отметил Богомолов.

Эта ответственность - она мою осознаваема, но она мной и желаема. Потому что я чувствую, что в последние годы созрел для того, чтобы взять на себя право строить театр-дом.

В своей работе режиссер намерен опираться на труппу театра. Это его принципиальная позиция. "Я приходил в разные театры и каждый раз, неизменно мне удавалось наладить прекрасный контакт с актёрами. Я смею утверждать, что актёры, те, кто меня не знают - опасаются. Те, кто меня узнают – любят", - сказал театральный режиссёр.

Я люблю таланты во всех их проявлениях, но тащить на сцену какое-то медийное лицо, только потому, что оно медийное - боже упаси, это не про меня, это не про театр, это не про творчество.

Говоря о взаимоотношениях художника и власти, Богомолов сказал, что не понимает - почему кого-то удивляет то, что он стал доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина. "Я не раз повторял, что я искренне поддерживаю те вещи, которые происходят в Москве. Это город, который снова думает о человеке. В первую очередь о человеке, а не о бизнесе, деньгах, транспорте", - отметил новый худрук Театра на Малой Бронной.