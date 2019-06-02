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Сайт "Миротворец" признал Познера врагом Украины

15:44
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Журналиста это не беспокоит

Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу именитого российского журналиста Владимира Познера. Как предположил сам телеведущий, он стал врагом Украины за то, что недавно побывал в Крыму.

"Это совершенно очевидно. В Ялте был финал конкурса "ТЭФИ-Капитал" и был председателем жюри. Я приехал в день финала и уехал вечером. Это, наверняка, и есть причина», — пояснил Познер.

Его совершенно не заботит попадание в базу "Миротворца", на Украину журналист не собирается, пишет РИА ФАН. На самом сайте поясняется, что телеведущий оказался в черном списке за "сознательное нарушение государственной границы".

Портал "Миротворец" начал свою работу в 2014 году, он содержит открытую базу личных данных людей с адресами и телефонами, собранную нелегальным путём. Изначально сайт был создан для внесения в базу журналистов, ополченцев Донбасса и других «изменников родины». Однако, позднее туда начали попадать российские деятели культуры, журналисты и медиаперсоны. Накануне, 1 июня в списках "Миротворца" оказался  известный юморист Михаил Галустян.

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