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Пострадал повторно: в Харькове снесли памятник маршалу Жукову

16:05
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Толпа националистов кричала "Украина"

Толпа националистов снесла в Харькове бюст советского маршала Георгия Жукова. В местном Дворце спорта проходил съезд недавно организованной политической партии, активисты побежали к памятнику и под крики "Украина!" сбросили его с пьедестала. На постамент они водрузили флаг Незалежной.

Полиция попыталась помешать молодчикам и даже применила слезоточивый газ, но это не остановило толпу. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить поваленный бюст, сообщает РИА Новости. До этого памятник уже пострадал в 2018 году в результате аналогичной акции, тогда городские власти установили его на место.

На Украине четыре года действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. За это время в стране были переименованы десятки улиц и населенных пунктов, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти даже составил список из более чем 500 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации.

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