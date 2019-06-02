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Зеленский тайком пробрался на концерт известного исполнителя

16:52
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Президент засветился на стадионе

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на концерте в спорткомплексе "Олимпийский", где ещё недавно он дебатировал с Петром Порошенко. В то время, когда на Украине не решены множество экономических, социальных и иных проблем, глава государства развлекается и веселится, слушая песни Монатика – популярного в Незалежной поп-исполнителя.

Видео и фото Зеленского на трибуне стадиона появились в Instagram. Зрители заметили президента и стали кричать и махать ему руками.

Дмитрий Монатик - украинский певец, танцор, хореограф, автор песен и композитор. В 2016 году стал победителем в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards. В 2017 году  Монатик открыл первый полуфинал 62-го конкурса "Евровидение", проходившего в Киеве.

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