Началова оставила 12-летней дочке 100 миллионов

Столько стоит ее квартира в центре Москвы

Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 миллионов рублей. Столько, по мнению друга певицы Егора Иващенко, стоит ее квартира. В интервью "Комсомольской правде" шоумен поделился подробностями взаимоотношений Началовой с мужчинами.

"Несмотря на развод, у певицы были хорошие отношения с Евгением Алдониным. О том свидетельствует и его щедрый подарок - роскошная квартира в центре Москвы", - рассказал Иващенко. По его словам, бывший гражданский муж певицы хоккеист Александр Фролов, который, по словам близких Началовой, намерен получить с родителей и дочери Юли многомиллионный долг ведёт себя хладнокровно.

Если и был между ним и Юлей конфликт, то зачем после ее смерти выносить его в СМИ?

"Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Они бы продали её и отдали Фролову долг. И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир", - уверен Иващенко.

Юлия Началова умерла от целого букета болезней в возрасте 38-ми лет 16 марта этого года. У неё осталась 12-летняя дочь Вера, отец которой – футболист Евгений Алдонин.