Виноваты шаманы: раскрыта тайна перевала Дятлова

Маг озвучил мистическую версию случившегося в 1959 году

Перевал Дятлова – одно из мест силы на Земле, а в гибели туристов виноваты шаманы. Такую версию трагических событий, произошедших в горах Урала в 1959 году, озвучил маг Игорь Мехеда. В интервью изданию "Обозреватель" он заявил о том, что события, произошедшие на перевале Дятлова, очень напоминают события, которые происходили в Мертвых горах на озере Топлиц в Австрии после Второй мировой войны.

Мистическая нацистская организация "Аненербе" осваивала это аномальное место и ставила там эксперименты, завлекая людей, ищущих золото Третьего рейха. В горах погибло немало кладоискателей. Мехеда высказал предположение, что на перевале Дятлова происходило нечто похожее, а все дятловцы покончили жизнь самоубийством.

В феврале 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области погибла туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова. Тела молодых людей нашли спустя несколько месяцев. Причина гибели туристов до сих пор неизвестна, Следственный комитет недавно возобновил расследование этого громкого происшествия.