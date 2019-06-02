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Рок-фестиваль на Украине закончился трагедией

17:42
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

На зрителей упала крыша

На Украине ураган сорвал крышу на рок-фестивале Kozak Fest. Во время концерта в Днепропетровской области поднялся сильный ветер, металлическая крыша над сценой сыграла роль огромного паруса. Она сначала поднялась в воздух, а затем упала вниз. В результате погиб один человек, еще двое получили переломы.

Программу фестиваля пришлось изменить: все следующие концерты организаторы отменили, пишет РБК. Сегодня, 2 июня из-за непогоды на Украине без электроснабжения остались 184 населенных пункта в семи областях.

В соцсетях публикуют фото и видео последствий ураганного ветра в Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Черкасской областях.

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Последствия урагана на Украине
Последствия урагана на Украине
Ураган во время рок-фестиваля на Украине
Ураган во время рок-фестиваля на Украине
Ураган во время рок-фестиваля на Украине
Ураган во время рок-фестиваля на Украине
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