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Трамп устроил взбучку журналистам из-за Меган Маркл

18:41
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Представителям СМИ крепко досталось

Дональд Трамп отрицает, что он называл Меган Маркл злобной. Президент США опроверг сообщения СМИ и набросился с обвинениями на журналистов.

"Я никогда не называл Меган Маркл злобной. Это все сделано лживыми СМИ. Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Накануне, 1 июня британская газета  The Sun сообщила, что хозяин Белого дома назвал герцогиню Сассекскую злобной. По сведениям издания, Трамп также выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретённым после свадьбы.

Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, публично критиковала Трампа, называя его женоненавистником.

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