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Скрещивание волков с собаками попало под запрет в Финляндии

19:29
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Власти страны объявили войну гибридным породам

Власти Финляндии объявили вне закона скрещивание волков с собаками. Таких зверей теперь запрещено содержать, продавать и рекламировать. Волкособы, уже живущие в Суоми Финляндии, уничтожаться не будут: им разрешено дожить в домах своих хозяев.

Также в Финляндии отныне запрещен шиповник морщинистый, его посчитали вредоносным растением.  Этот вид был завезен в Финляндию чуть более 20 лет назад и уже успел захватить сады, парки и пляжи по аналогии с борщевиком в России.

Для борьбы с плантациями уже укоренившихся растений применят спецтехнику, сообщает "Вести.ру". Правительство призывает граждан  уничтожить шиповник в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог.

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