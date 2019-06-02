Скрещивание волков с собаками попало под запрет в Финляндии

Власти страны объявили войну гибридным породам

Власти Финляндии объявили вне закона скрещивание волков с собаками. Таких зверей теперь запрещено содержать, продавать и рекламировать. Волкособы, уже живущие в Суоми Финляндии, уничтожаться не будут: им разрешено дожить в домах своих хозяев.

Также в Финляндии отныне запрещен шиповник морщинистый, его посчитали вредоносным растением. Этот вид был завезен в Финляндию чуть более 20 лет назад и уже успел захватить сады, парки и пляжи по аналогии с борщевиком в России.

Для борьбы с плантациями уже укоренившихся растений применят спецтехнику, сообщает "Вести.ру". Правительство призывает граждан уничтожить шиповник в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог.