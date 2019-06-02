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В первые дни лета Москву накроет африканская жара

18:59
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Термометры покажут +31 по Цельсию

На предстоящей неделе Москву накроет аномальная жара: блокирующий антициклон станет причиной сухой погоды без дождей. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в интервью ТАСС, что со вторника, 4 июня в городе будет 24-26 градусов, а с 5 июня и до конца недели 27-31 градус.

МЧС уже предостерегло москвичей и объявило высокий уровень пожароопасности. А в Роспотребнадзоре напомнили, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше обычной или минеральной воды, обязательно надевать головной убор и стараться не перегреваться на солнце.

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