Максакова обвинила бывшего друга в убийстве Вороненкова

Оперная дива сделала официальное заявление

С момента расстрела Дениса Вороненкова прошло больше двух лет. Но до сих пор убийца не пойман.

Вдова экс-депутата Мария Максакова время от времени выступает с заявлениями по делу об убийстве. В очередном своем обращении она назвала виновного в смерти Вороненкова. По мнению оперной дивы, к громкому преступлению причастен Денис Панаитов, друг убитого.

"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства", - обратилась певица к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в эфире программы "Новые русские сенсации".

Панаитов был другом погибшего Вороненкова. В программе показали видеозапись, на которой они обсуждают сделку по квартирам в Москве и Киеве. Кроме того Максакова утверждает, что переписала свою квартиру в Москве на Панаитова, взамен она должна была получить киевскую недвижимость, но осталась ни с чем.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. Похоронили бывшего депутата на престижном кладбище в столице Украины. Через несколько месяцев после похорон появилась информация, что Вороненков жив, его якобы заметили в Израиле. Максакова все слухи на эту тему опровергает.