Больной раком Борис Корчевников: "В церкви - правда и ответы на всё"

Телеведущий обратился к Богу 15 лет назад

Борис Корчевников, признавшийся, что страдает от рака мозга, рассказал, как пришел к Богу. Телеведущий обрел веру 15 лет назад.

Об этом он написал в Instagram. К посту Борис прикрепил фотографию людей, стоящих у входа в Покровский монастырь.

«И всё почти, как тогда. 14, нет, 15 лет назад. Только зелень теперь гуще и солнце щедрее. Но всё почти, как тогда. Когда в этой очереди я первый раз в жизни так просто и прямо узнал, что здесь, в Церкви, - правда и ответы на всё. И всё почти, как тогда. И тишина, хотя людей много. И обещание абсолютно счастливого будущего. И вдруг - даже и теперь - совсем некуда спешить. Потому что уже пришёл», - подписал снимок Корчевников (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Сейчас телеведущий активно помогает восстановлению церквей. Заботится он и о людях. На своей странице в соцсети Борис часто рассказывает о тех, кому нужна помощь.

36-летний Борис Корчевников - один из самых успешных телеведущих России. В 2015 году у него обнаружили рак мозга. Борис перенес операцию и сейчас находится в стадии ремиссии.