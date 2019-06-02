ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больной раком Борис Корчевников: "В церкви - правда и ответы на всё"

19:07
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Телеведущий обратился к Богу 15 лет назад

Борис Корчевников, признавшийся, что страдает от рака мозга, рассказал, как пришел к Богу. Телеведущий обрел веру 15 лет назад.

Об этом он написал в Instagram. К посту Борис прикрепил фотографию людей, стоящих у входа в Покровский монастырь.

«И всё почти, как тогда. 14, нет, 15 лет назад. Только зелень теперь гуще и солнце щедрее. Но всё почти, как тогда. Когда в этой очереди я первый раз в жизни так просто и прямо узнал, что здесь, в Церкви, - правда и ответы на всё. И всё почти, как тогда. И тишина, хотя людей много. И обещание абсолютно счастливого будущего. И вдруг - даже и теперь - совсем некуда спешить. Потому что уже пришёл», - подписал снимок Корчевников (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Сейчас телеведущий активно помогает восстановлению церквей. Заботится он и о людях. На своей странице в соцсети Борис часто рассказывает о тех, кому нужна помощь.

36-летний Борис Корчевников - один из самых успешных телеведущих России. В 2015 году у него обнаружили рак мозга. Борис перенес операцию и сейчас находится в стадии ремиссии.

Главное сегодня
Телеведущий Борис Корчевников
Телеведущий Борис Корчевников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.