Три фактора развития рака кожи

Медики выступили с предупреждением

Врачи назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром. Первый фактор – хроническое недосыпание. Ключевую роль в организме человека играет гормон мелатонин, он вырабатывается только ночью и только в темноте. Чтобы не нарушать его секрецию, рекомендуется ложиться спать до 11 часов вечера.

Курение специалисты поставили на второе место. Вредная привычка может привести не только к раку кожи, но и к возникновению онкологических заболеваний дыхательной системы.

Третий момент связан с употреблением продуктов с пестицидами, токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами, пишет "Российская газета". Здесь уместен традиционный совет всех врачей – есть больше сезонных фруктов и овощей, избегать жирного пережаренного мяса и не налегать на сладкое.