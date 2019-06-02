ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три фактора развития рака кожи

19:52
  • воскресенье
  • 02 июня 2019

Медики выступили с предупреждением

Врачи назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром. Первый фактор – хроническое недосыпание. Ключевую роль в организме человека играет гормон мелатонин, он вырабатывается только ночью и только в темноте. Чтобы не нарушать его секрецию, рекомендуется ложиться  спать до 11 часов вечера.

Курение специалисты поставили на второе место. Вредная привычка может привести не только к раку кожи, но и к возникновению онкологических заболеваний дыхательной системы.

Третий момент связан с употреблением продуктов с пестицидами,  токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами, пишет "Российская газета". Здесь уместен традиционный совет всех врачей – есть больше сезонных фруктов и овощей, избегать жирного пережаренного мяса и не налегать на сладкое.

Главное сегодня
Врач осматривает пациентку
Врач осматривает пациентку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.