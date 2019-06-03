Страшные кадры с места пожара, в котором погибли четверо детей

Трагедия произошла в городе Богданович Свердловской области

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в городе Богданович Свердловской области. ЧП произошло накануне днем, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного дома, когда там находились 12-летняя девочка и четверо ее братьев в возрасте от года до восьми лет. По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров, пламя распространялось стремительно. Спасатели ликвидировали возгорание за полчаса, но квартира выгорела практически полностью. Из подъезда были эвакуированы 23 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"По версии следствия, родителей указанных детей в момент произошедшего дома не было. Младшие дети оставались под присмотром старшей дочери. Предположительно, возгорание возникло либо при использовании кухонных приборов, либо из-за неосторожности при обращении с источником открытого огня", - сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Дети находились дома без взрослых, родители уехали со старшим ребенком на соревнования. Когда начался пожар, девочка выбежала из квартиры, чтобы позвать на помощь, это ее и спасло. Жертвой пожара стал также 80-летний мужчина, который проживал этажом выше. Он отравился продуктами горения.