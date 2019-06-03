Российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

Чтобы подать документы в вуз нужно набрать не менее 36 баллов

У российских выпускников 3 июня ЕГЭ по второму обязательному предмету, русскому языку. Оценка за него идет в аттестат. Чтобы подать документы в вуз нужно набрать не менее 36 баллов, передает "ТВ Центр".

Ранее школьники уже сдали математику, а также ряд предметов по выбору. Как заявили в Рособрнадзоре, с начала экзаменационной кампании за нарушения из аудиторий был удален 141 школьник. Кто-то пользовался шпаргалками, кто-то - мобильными телефонами. Результаты аннулированы, а повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее, чем через год. Добавлю, основная волна экзаменов продлится до 1 июля.