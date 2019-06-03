Как мошенники добывают персональные данные россиян

Быть хакером вовсе не обязательно

Почти полтора миллиарда рублей украли мошенники с банковских карт россиян в прошлом году. Причём, у злоумышленников есть на потенциальных жертв полное досье. Не только имя, фамилия, номер паспорта, но иногда и домашний адрес, номер автомобиля или группа крови. Персональные данные попадают к злоумышленникам из десятков источников. И это может обернуться гораздо большими проблемами, чем просто воровство денег с карты, передает "ТВ Центр".

Телефонные номера и фамилии жертв мошенники берут из баз данных, которые покупают или находят в интернете. Чтобы найти эти сведения не нужно быть хакером. По словам эксперта, реестр НКО Минюста или портал госзакупок – сами публикуют документы, где есть персональные данные граждан.

"Предположим, органы власти закупают здание для школы и покупают его у физических лиц. В договоре прописываются по российскому нормотворчеству паспортные данные владельца здания и всех людей, которые там прописаны. Закон требует раскрытие этого договора. У нас возникает коллизия. Если они опубликуют документ они нарушают закон о персональных данных, если не опубликуют, то нарушают закон о госзакупках", - пояснил Директор ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин.

Вариантов использования персональных данных, без преувеличения, сотни. Преступники могут буквально украсть личность человека и заключать сделки от его лица.

Специалисты советуют обывателям не оставлять фотографии документов в социальных сетях, для регистрации на сайтах всевозможных магазинов и сервисов использовать дополнительную электронную почту и номер телефона. Иными словами сосредоточиться на личной цифровой гигиене.

Виктор Прокушев, Алишер Султанов, Илья Ушаков и Станислав Соколов. "ТВ Центр".