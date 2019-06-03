Один против толпы: подробности убийства спецназовца ГРУ под Москвой

Его не спас даже пистолет

Бойца спецслужб ГРУ Никиту Белянкина зарезали в уличной драке в Подмосковье. Он увидел, как толпа избивает двух мужчин, и решил заступиться за них.

Трагический инцидент произошел возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Возле бара Белянкин заметил, как толпа молодых людей избивает двух мужчин и сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате восемь человек набросились на бойца ГРУ с ножом. Прибывшие на место драки медики не смогли его спасти.

Один из прохожих, за которого заступился Белянкин, сейчас находится в реанимации, пишет "Газета.Ru. На данный момент нападавшие пока не найдены. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Белянкину было 35 лет. Имел звание ефрейтора, бывал в командировках в Сирии. Несколько месяцев назад он ушел из ГРУ, отслужив по контракту четыре года.