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Один против толпы: подробности убийства спецназовца ГРУ под Москвой

08:34
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Его не спас даже пистолет

Бойца спецслужб ГРУ Никиту Белянкина зарезали в уличной драке в Подмосковье. Он увидел, как толпа избивает двух мужчин, и решил заступиться за них.

Трагический инцидент произошел возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Возле бара Белянкин заметил, как толпа молодых людей избивает двух мужчин и сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате восемь человек набросились на бойца ГРУ с ножом. Прибывшие на место драки медики не смогли его спасти.

Один из прохожих, за которого заступился Белянкин, сейчас находится в реанимации, пишет "Газета.Ru. На данный момент нападавшие пока не найдены. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Белянкину было 35 лет. Имел звание ефрейтора, бывал в командировках в Сирии. Несколько месяцев назад он ушел из ГРУ, отслужив по контракту четыре года.

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