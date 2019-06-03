Еще 36 регионов России переходят на цифровое телевидение

В числе первых, кто утром перешел на новый формат Камчатский край

В России 3 июня стартует самый массовый этап перехода на цифровое телевидение. Устаревший, аналоговый сигнал отключают сразу в 36 регионах, то есть еще 60 миллионов телезрителей будут смотреть программы в сверхвысоком качестве без шумов и помех, передает "ТВ Центр".

Доступны 20 телеканалов, которые раньше предлагались в платных пакетах. В числе первых, кто утром перешел на новый формат Камчатский край. Там подключили почти 100% пользователей.

Населенные пункты, которые не вошли в зону охвата "цифрой", будут использовать спутниковые возможности. Новые телевизоры перестраиваются на цифровой формат автоматически. Моделям, выпущенным до 2012 года, требуется специальная приставка. Льготникам расходы на ее покупку компенсируют.