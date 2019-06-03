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Разбушевавшиеся на Украине радикалы вывели из себя Верховную раду

08:58
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Они скинули с постамента бюст маршала СССР Георгия Жукова

Проукраински настроенные радикалы снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
Обнародованы уникальные личные снимки Жукова и Конева

Это произошло на проспекте Петра Григоренко во время пикетирования объединительного съезда новой партии "Доверяй делам".

Радикалы решили, что "на Украине нет места никакому пророссийскому политику" и решили действовать "в рамках закона о декоммунизации". Они повалили бюст при помощи троса и установили вместо него национальный флаг.

Во время акции националисты распылили слезоточивый газ в результате трое сотрудников Национальной полиции Украины получили ожоги глаз и попали в больницу.

Украинские власти эту акцию радикалов не оценили. Мэр Харькова пообещал, что бюст будет восстановлен. В Верховной раде считают, что произошедшее – это "издевательство над историей", а глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович предложил восстановить постамент за счет партии, пишет RT.

"Нужно наказать по закону нескольких зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок <…> Мы должны объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел", - написал депутат Верховной рады Александр Вилкул в Facebook.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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