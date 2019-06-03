Лондон приготовил Трампу неприятный сюрприз

Англичане встретят главу Белого дома массовыми протестами

Дональд Трамп начинает свое европейское турне, и первой страной в этом списке стала Великобритания, затем запланированы визиты в Ирландию и Францию, передает "ТВ Центр".

Лондон как и год назад готовится встретить главу Белого дома массовыми протестами, но участников может быть гораздо больше - до четверти миллиона демонстрантов. Визиту Трампа явно не рады и некоторые политики, встречаться с ним уже отказались спикер Палаты Общин и лидер оппозиции Джереми Корбин, который называл Трампа "расистом".

Визит, как выяснилось, не обойдется без разговора о России. Глава Британского МИД Джереми Хант намерен поднять тему мнимого "российского вмешательства" в выборы. Хотя спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование по этому делу в США, всего несколько дней назад объявил, что никого сговора Трампа с Москвой не было. И этот вопрос закрыт.