ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон приготовил Трампу неприятный сюрприз

09:35
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Англичане встретят главу Белого дома массовыми протестами

Дональд Трамп начинает свое европейское турне, и первой страной в этом списке стала Великобритания, затем запланированы визиты в Ирландию и Францию, передает "ТВ Центр".

Лондон как и год назад готовится встретить главу Белого дома массовыми протестами, но участников может быть гораздо больше - до четверти миллиона демонстрантов. Визиту Трампа явно не рады и некоторые политики, встречаться с ним уже отказались спикер Палаты Общин и лидер оппозиции Джереми Корбин, который называл Трампа "расистом". 

Визит, как выяснилось, не обойдется без разговора о России. Глава Британского МИД Джереми Хант намерен поднять тему мнимого "российского вмешательства" в выборы. Хотя спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование по этому делу в США, всего несколько дней назад объявил, что никого сговора Трампа с Москвой не было. И этот вопрос закрыт.

Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.