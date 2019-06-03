Сотни самолетов Boeing по всему миру оказались с браком

На замену дефектных деталей отвели 10 дней

Компания Boeing обнаружила дефекты у 312 своих самолетов по всему миру, в том числе у самолетов 737 MAX.

В частности, брак был найден на предкрылках (механизм, который изменяет характеристики подъема и сопротивления крыла самолета при взлете и посадке) из-за чего они перестали соответствовать стандартам прочности. Этот дефект может привести к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено выпустить предписание для компании Boeing о срочной ликвидации дефектных элементов, пишет "Газета.Ru". Неисправные элементы должны заменить в течение десяти дней.

В 2018 году произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX – в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности погибли 346 человек. После этого полеты лайнера приостановили.