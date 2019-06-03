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Найдено место для храма-памятника в честь Началовой

09:48
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Для постройки церкви снесут здание Театра оперы и балета

В Воронеже может появиться храм-памятник в память о Юлии Началовой. Как пишет "Дни.ру", поклонники артистки готовят сбор подписей о возведении церкви. При этом храм не будет носить имя певицы, он может быть освящен в честь святой Иулии, небесной покровительницы Началовой. 
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По данным СМИ, церковь могут возвести в центре города на месте Театра оперы и балета, который планируют снести из-за аварийного состояния здания. Точного решения по данному вопросу нет. Предполагается, что перед возведением храма будет проведен опрос горожан.

Между тем, судя по комментариям в Сети, воронежцы считают Юлию Началову гордостью города. Ведь детство певицы связано со столицей Черноземья. В Воронеже она родилась, там ходила в школу.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У артистки осталась дочь Вера. Ей 12 лет.

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