Украинские СМИ тонко троллят Зеленского

Новый президент уже начал нарушать предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский не сдерживает своих предвыборных обещаний, телеканал "1+1" тонко подколол главу государства репортажем про кадровые перестановки.

Практические все ведущие посты заняли близкие друзья Зеленского и его коллеги по студии "Квартал 95". Так, главой администрации президента стал адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, заместителем главы администрации президента - директор студии "Квартал 95" Сергей Трофимов, первым помощником президента – бизнес-партнер Сергей Шефир, вторым помощником – близкий друг Андрей Ермак, первым заместителем главы СБУ – друг детства Иван Баканов.

При этом Зеленский во время своей предвыборной кампании неоднократно упрекал нынешнюю власть в кумовстве и пообещал, что при своем президентстве такого не допустит, пишет "Обозреватель".

"Назначения Зеленского или память улитки", - припомнил телеканал кадровую политику нового президента.

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