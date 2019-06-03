ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские СМИ тонко троллят Зеленского

09:48
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Новый президент уже начал нарушать предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский не сдерживает своих предвыборных обещаний, телеканал "1+1" тонко подколол главу государства репортажем про кадровые перестановки.

Особая роль Зеленского: кто на самом деле управляет Украиной
Зеленский избавился от людей Порошенко в СНБО
На Украине раскрыли планы Порошенко на кресло премьера

Практические все ведущие посты заняли близкие друзья Зеленского и его коллеги по студии "Квартал 95". Так, главой администрации президента стал адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, заместителем главы администрации президента - директор студии "Квартал 95" Сергей Трофимов, первым помощником президента – бизнес-партнер Сергей Шефир, вторым помощником – близкий друг Андрей Ермак, первым заместителем главы СБУ – друг детства Иван Баканов.

При этом Зеленский во время своей предвыборной кампании неоднократно упрекал нынешнюю власть в кумовстве и пообещал, что при своем президентстве такого не допустит, пишет "Обозреватель".

"Назначения Зеленского или память улитки", - припомнил телеканал кадровую политику нового президента.

Видео: Зеленский на концерте Монатика

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.