На Сибирь обрушился снегопад (видео)

Сугробы по колено

В Сибири резкое похолодание и метель. Такого июня, когда вместо солнечных ванн на берегах Енисея приходится нырять в сугроб, даже в Красноярском крае никто не ждал. Холодный фронт принес в Сибирь снегопады. В Норильске замело дворы, улицы, тротуары. Многим владельцам авто пришлось встречать утро с лопатами в руках, передает "ТВ Центр".

Сугробы по колено и в Иркутской области. На трассах заносы. Застревают легковые машины и грузовики. Зимнюю резину автомобилисты давно поменяли на летнюю, теперь приходится ждать, когда кто-нибудь возьмет на буксир.

А в деревнях вокруг Усть-Илимска снегом запорошило сады и огороды. Люди переживают за будущий урожай. При этом сильных морозов нет. Температура ночью была чуть ниже нуля, а днем уже плюс. Снег начал таять. В Ангарске затоплены многие улицы.

Снегопады в июне в этой части России случаются, но очень редко. Тем не менее зимняя погода в начале лета в Красноярском крае и Иркутской области продержится еще пару дней. Воздух в понедельник начнет постепенно прогреваться - максимум до плюс четырех, по ночам возможны заморозки.

Тимур Абдуллаев."ТВ Центр".