ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Сибирь обрушился снегопад (видео)

11:50
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Сугробы по колено

В Сибири резкое похолодание и метель. Такого июня, когда вместо солнечных ванн на берегах Енисея приходится нырять в сугроб, даже в Красноярском крае никто не ждал. Холодный фронт принес в Сибирь снегопады. В Норильске замело дворы, улицы, тротуары. Многим владельцам авто пришлось встречать утро с лопатами в руках, передает "ТВ Центр".

Сугробы по колено и в Иркутской области. На трассах заносы. Застревают легковые машины и грузовики. Зимнюю резину автомобилисты давно поменяли на летнюю, теперь приходится ждать, когда кто-нибудь возьмет на буксир.

А в деревнях вокруг Усть-Илимска снегом запорошило сады и огороды. Люди переживают за будущий урожай. При этом сильных морозов нет. Температура ночью была чуть ниже нуля, а днем уже плюс. Снег начал таять. В Ангарске затоплены многие улицы.

Снегопады в июне в этой части России случаются, но очень редко. Тем не менее зимняя погода в начале лета в Красноярском крае и Иркутской области продержится еще пару дней. Воздух в понедельник начнет постепенно прогреваться - максимум до плюс четырех, по ночам возможны заморозки.

Тимур Абдуллаев."ТВ Центр".

Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.