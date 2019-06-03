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Болезнь Джоли бросилась в глаза на фоне ее цветущей дочери

10:37
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Голливудская звезда оголила руки

43-летняя актриса Анджелина Джоли показалась на публике вместе с 10-летней дочерью Вивьен и поразила поклонников худобой своих рук. 

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Папарацци сфотографировали Джоли в бежевом сарафане на тонких бретелях. Кинозвезда оголила тощие руки со вздутыми венами, пишет Wday.ru. Журналисты заметили, что ее рука кажется тоньше, чем рука маленькой Вивьен, которая выглядит здоровой и цветущей. Некоторые удивились, как актриса, будучи такой изможденной, может нести сумки с вещами.  

СМИ вспомнили давний рассказ одной подруги Анджелины Джоли, которая сообщила, что та может не есть в течение двух дней, а затем насытиться орешками. "Она питается через день. Я еще ни разу не видел, чтобы она нормально и плотно пообедала", - говорила девушка. 

Напомним, что не так давно Анджелина Джоли побывала в психиатрической клинике, которая специализируется на лечении анорексии и булимии. По всей видимости, звезда еще не избавилась от своей болезни. 

Джоли мало ест и много работает. Сейчас она находится в Альбукерке, где участвует в съемках фильма "Те, кто желает мне смерти". По словам осведомленного источника, мать шестерых детей работает по 12 часов в день. 

С недавних пор голливудская актриса, которая только-только начала приходить в себя после изнурительного развода с Брэдом Питтом, стала одеваться более женственно и привлекательно. Если раньше она предпочитала платья-балахоны, то сейчас выбирает открытые, а подчас и соблазнительные наряды. 

Ранее сообщалось, что в Сеть попал снимок стриженной под мальчика Анджелины Джоли. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"
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